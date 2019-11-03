فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها بـ"إطلالة جريئة"

فاجأت الفنانة دنيا عبد العزيز، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام" بظهورها بإطلالة "جريئة" في عيد ميلادها.

كان قد نشرت الفنانة مها أحمد، عبر "إنستجرام" مجموعة صور من عيد ميلاد الفنانة دنيا عبد العزيز، برفقة زوجها مجدي كامل، وعلقت عليها: "كل سنة وإنتى طيبة يا حبيبتى يا دنيا وعقبال سنين كتيرة أوى بصحة وسعادة وخير وتحققى كل إللى بتحلم بيه وتفضلى جميلة زى ما انتى جميلة طول عمرك وربنا يخليلك جودى".

وتفاعل الجمهور مع الصور، حيث نالت أكثر من 5 آلاف إعجاب في ظرف ساعتين.