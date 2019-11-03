«بن سلمان» يكشف فوائد طرح «أرامكو» في البورصة

03 نوفمبر 2019 - 04:51 م

كشف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، عن فوائد طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام في البورصة، أنه من المفاتيح الرئيسية لرؤية 2030 لنهضة الاقتصاد بالمملكة.

وأضاف في فيديو متداول له على قناة العربية، أن أرامكو ستعلن عن قوائمها بعد الطرح، وستكون تحت رقابة كل البنوك وكل المحللين والاقتصاديين والخبراء بل وكل البنوك العالمية ومراكز الدراسات، والتخطيط في العالم، ستراقب أرامكو بشكل مكثف. وقال ولي العهد أن قيمة شركة أرامكو الاجمالية 2 تريليون دولار، وهي الأكثر قيمة في العالم حاليا.

