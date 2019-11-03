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سبب رفض «مبابي» الانتقال إلى ريال مدريد

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مبابى
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باريس سان جيرمان

مبابى

كشف فاديم فاسيليف، نائب رئيس نادي موناكو الفرنسي السابق، سبب رفض كيليان مبابي الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني قبل عامين، والترحيب بارتداء قميص باريس سان جيرمان.

وقال فاسيليف خلال استضافته بالبرنامج التليفزيوني "تيليفوت": "مبابي ما زال كما هو لم يتغير، فهو ينضج، واكتسب القوة والسمعة، وعندما لا يشارك في المباريات ينتابه عدم الارتياح وربما يمرض".

وعن صفقة بيعه في صيف 2017، أضاف: "لقد قال لي كيليان إن انتقاله إلى ريـال مدريد خطوة سابقة لأوانها، لأنه باريسي ولم يلعب سوى عام واحد في فرنسا، ولا يريد أن يرحل قبل أن يصبح لاعبًا عظيمًا في بلاده، أما ريـال مدريد عليه الانتظار".

وواصل فاسيليف: "لقد قلت لمبابي إن الجميع سيطرق أبوابك، وجماهير الريـال ستصفق لك في مدرجات برنابيو، عندما تنضم للفريق الإسباني".

وكلفت صفقة كيليان مبابي خزينة النادي الباريسي ما يقرب من 180 مليون يورو.

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