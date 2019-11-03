» المصري يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

03 نوفمبر 2019 - 05:00 م

حجز فريق المصري البورسعيدي مقعدًا في دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على كوت دي أور بطل سيشل، بهدفين دون رد، في إياب دور الـ32 مكرر بالبطولة.

سيطر المصري على احداث شوطي المباراة، في ظل أداء متواضع من بطل سيشل، ونجح لاعبي المصري في الوصول الى مرمي الفريق الضيف، في أكثر من مناسبة،حيث تعاطف القائم مع الفريق الضيف، عندما منع فرصة هدفين من لاعب المصري محمود وادي.

نجح أحمد جمعة في تسجيل هدف المباراة في الدقيقة 21 من شوط المباراة الأول، في ظل سيطرة تامة على أحداث الشوط الأول، قبل أن يعاود جمعة التسجيل مرة أخرى في الدقيقة 78 من شوط المباراة الثاني.

أجرى ايهاب جلال تغييرات في شوط المباراة الثاني، ففي الدقيقة 61 التغيير الأول بنزول عمرو موسى على حساب أحمد شوشة، وفي الدقيقة 77 التغيير الثاني بنزول أوستين أموتو على حساب محمود وادي، الدقيقة 81 التغيير الثالث والأخير للمصري بنزول حجاج عويس بدلًا من عمر كمال.

من الجدير بالذكر أن قرعة دوري المجموعات سوف تقام يوم 10 من الشهر الحالي