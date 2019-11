حلا شيحة تصدم الجميع برقصة مثيرة بالـ«هوت شورت»

View this post on Instagram

Fear and doubt of the unknown or what might become can kill all the beauty of today and hope for a better chance tomorrow. It causes you to loose the most precious things in ur life, while drowning into ur own sad unspoken thoughts. Dont fear the unknown, just believe of the good positive side of the story then you will see clearly .. Be positive and always look at the bright side .. ??الخوف و الشك و القلق من المجهول و بكرة اللي ممكن يبقي احلي دافع لقتل أيام احلي ... متخنقوش الحاجات الحلوة اللي في حياتكم بسبب افكار جواكم بتكبروها و تصدقوها و يمكن مش موجودة اصلاً خلوا التفائل سمة في حياتكم و شوفوا الجزء الحلو من القصة أكيد بعدها مش حتندموا أبداً #positivethinking #positivequotes #positivethoughts #?? Special thanks to @concettostudios And @hussein.mabrouk22 wonderful photographer The amazing girl sally @sallyrashid_