  • الأحد 03 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:29 م
بحث متقدم
راقصات

فرح شعبي بحضور 35 راقصة داخل نادي الشمس

الخارجية الكويتية

حبس سفير كويتي 7 سنوات.. تعرف على تهمته

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة أمام البرلمان بسبب "محمد صلاح"

ارشيفية

شريف منير يرد على محمد ناصر: «اشتكيتك لربنا»

إليسا وأدرعي

«أدرعي» يتحرش بـ«إليسا»..والأخيرة:«مختل وقح»

جانب من المشاجرة

مشاجرة عنيفة بين عائلتين بمشاركة النساء والفتيات

أرشيفية

«مدبولي» يصل البرلمان لكشف مبررات مد«الطوارئ»

حلا شيحة

حلا شيحة تصدم الجميع برقصة مثيرة بالـ«هوت شورت»

محمد بن سلمان

«بن سلمان» يكشف فوائد طرح «أرامكو» في البورصة

المصرى

المصري يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

نائب: «الأكياس البلاستيكية» تهدد البيئة والمواطنين

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

عمرو أديب: "هذا الشيء هيخلص علينا"

البرلمان

الأكياس البلاستيكية

انتقد النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، تفاقم مشكلة تلوث نهر النيل التي طالما شكلت أزمة، نظرًا لما يمثله "التلوث" من خطورة كبيرة على البيئة والمواطنين، والتي تمثل المخلفات البلاستيكية المتسبب الأول والأخطر فيها.

وأكد "متولي"، في بيان اليوم السبت، أن هناك نحو 47 نوعًا من الأسماك انقرضت من نهر النيل بسبب غياب سياسة رشيدة داخل مصر تتعلق بالحفاظ على الأسماك داخل نهر النيل، مضيفا: "في ظل استخدام مصر من البلاستيك والذي يبلغ 12 مليار كيس بلاستكيًا تهدد الحياة البرية والبحرية والأنواع المهددة بالانقراض، تأثرت جميعها بشدة بالبلاستيك بسبب الابتلاع أو التسمم أو الاختناق".

وأشار إلى أن تغذى الأسماك على البلاستيك يتسبب بخطر إصابة الإنسان بالسرطان وعدد من الأمراض والأوبئة، حيث يترسب البلاستيك الضار في الأسماك التي يتغذى عليها الإنسان وبالتالى تدخل في السلسلة الغذائية له، موضحًا أن البلاستيك يُعتبر أخطر أنواع المخلفات التي لا تتحلل مع الزمن وتبقى لعقود ملوثة البيئة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» حسم قضية أثارت جدلًا كبيرًا بالسعودية
» ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بهدفين
» وزير يعتذر لـ"أمه" بعد الشتائم التي طالتها بسببه
» «تريزيجيه» ينشر صورة مع محمد صلاح
» تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 13-11-2019
» «جلال»: أهدرنًا فوزًا كبيرًا على بطل سيشيل.. وعودة «جمعة» المكسب الأهم
» «ماني»: «ميسي» و«رونالدو» الأقرب للفوز بالكرة الذهبية
» المصري يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية
» سبب رفض «مبابي» الانتقال إلى ريال مدريد
» فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها بـ"اطلالة جريئة"
» السعودية.. لحظة سرقة سيارة من داخل المقابر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه