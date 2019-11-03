شريف منير يرد على محمد ناصر: «اشتكيتك لربنا»

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شريف منير

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حالة من الغضب والحزن يعيشها الفنان شريف منير، بسبب الأزمة التي وضعت ابنته فيها نفسها، بعد وصفها الشيخ محمد متولي الشعراوي بالمتطرف، قبل أن تعتذر عن تصريحها فيما بعد.

ونشر الفنان شريف منير، برنتات من التعليقات على صفحته، والتي تهاجم ابنته بألفاظ نابية، كما رد على تصريحات محمد ناصر المذيع بقناة "مكملين" الإخوانية، والتي زعم فيها أن شريف منير كان رافضًا الاعتراف بابنته ولكنه اعترف بها مؤخرًا.

وكتب شريف منير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي :« تفتكروا لو فضيلة الإمام .. محمد متولي الشعراوي على قيد الحياة .. وقرأ دفاع الناس عنه وعن الدين الإسلامي بالتعليقات دي .. كان هيبقى رأيه إيه ؟».

وتابع :« ملحوظة: أنا آسف على الألفاظ النابية إللي أكيد يعاقب عليها القانون .. متهيألى مش محتاج أعمل محضر في مباحث الإنترنت عن الأشخاص المحترمين إللي علّقوا .. أكيد عندهم علم .

ده جزء بسيط من مجمل التعليقات المؤذية ليا ولبنتي ولكل إللي عيلتي».

وأضاف "منير" :« يا ريت كل أب و كل بنت يحطّوا نفسهم مكاني .. أنا وبنتي .. محمد ناصر طلع في قناة مكملين وقال .. إني ماكنتش معترف إن أسما بنتي .. ولسه معترف بيها قريب بعد مشاكل بيني و بين والدتها الله يرحمها، إنتوا متخيلين الافتراء و الخوض في الأعراض وصل لفين؟».

واختتم قائلًا :« محمد ناصر وكل إللي علقوا بالأذى ده .. أنا اشتكيتكم لربنا . وهتشوفوا النتيجة قريب جداً .. ده إحساسي إللي أنا مصدقه».



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