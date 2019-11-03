  • الأحد 03 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:17 م
بحث متقدم
رياض محرز وزوجته

علاقة «آثمه» لزوجة رياض محرز مع ملاكم أمريكي

الفنان حسين الشربيني

أغرب ما قاله إمام مسجد رابعة عن «حسين الشربيني» أثناء جنازته

تركي

تصريح مفاجئ لـ«آل الشيخ» بعد وصوله إلى مصر

النيابة العامة

تحذير شديد من النيابة العامة السعودية

راقصات

فرح شعبي بحضور 35 راقصة داخل نادي الشمس

الخارجية الكويتية

حبس سفير كويتي 7 سنوات.. تعرف على تهمته

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة أمام البرلمان بسبب "محمد صلاح"

ارشيفية

شريف منير يرد على محمد ناصر: «اشتكيتك لربنا»

إليسا وأدرعي

«أدرعي» يتحرش بـ«إليسا»..والأخيرة:«مختل وقح»

جانب من المشاجرة

مشاجرة عنيفة بين عائلتين بمشاركة النساء والفتيات

فرح شعبي بحضور 35 راقصة داخل نادي الشمس

آخر الأخبار

راقصات
راقصات

المصريون- متابعات

أخبار متعلقة
#

الكشف عن السبب الحقيقي لتعثر مفاوضات دياز مع الزمالك

#

الزمالك يقرر الاستغناء عن 3 من أهم نجومه

#

مرتضى يوجه إهانات بالغة لكهربا: فاكر عربية الطرشي؟

#

إطلاق اسم "شيكابالا" على هذا المقر بـ"الزمالك"

راقصات

فرح شعبي

عرى

نادي الشمس

فجر الدكتور أحمد غنيم عضو نادي الشمس الرياضي، مفاجأة صادمة، خلال مقطع فيديو يزعم فيه إقامه فرح شعبي بوجود راقصات في نادي الشمس خلال شهر سبتمبر الماضي، مما أثار غضب واستياء عدد كبير من أعضاء النادي مطالبين بفتح تحقيق في هذه الواقعة المسيئه لنادي الشمس.

وقال «غنيم» إنه تعرض للتهديد من إدارة النادي لقياlه بنشر تلك الواقعة، وطالب رئيس نادي الشمس بالرد علي ما نشره من شباب يشربون المشروبات الكحولة في فرح شعبي بالنادي بوجود راقصات شبه عاريات في الوسط الرياضي، وكيف أن تكون هذه المشاهد بين أبناءنا بالنادي.
وطالب أعضاء بالنادي على جروبات للأعضاء بضرورة فتح تحقيق، متسائلين عن دور وزارة الرياضة.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» نجم "بيراميدز" بديلًا لظهير الأهلي في المنتخب
» حسم قضية أثارت جدلًا كبيرًا بالسعودية
» ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بهدفين
» وزير يعتذر لـ"أمه" بعد الشتائم التي طالتها بسببه
» «تريزيجيه» ينشر صورة مع محمد صلاح
» تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 13-11-2019
» «جلال»: أهدرنًا فوزًا كبيرًا على بطل سيشيل.. وعودة «جمعة» المكسب الأهم
» «ماني»: «ميسي» و«رونالدو» الأقرب للفوز بالكرة الذهبية
» «بن سلمان» يكشف فوائد طرح «أرامكو» في البورصة
» المصري يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية
» سبب رفض «مبابي» الانتقال إلى ريال مدريد

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه