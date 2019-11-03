توتنهام يسقط في «فخ» التعادل أمام إيفرتون

03 نوفمبر 2019 - 09:21 م

سقط فريق توتنهام، في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما أمام إيفرتون في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر لبطولة الدوري العام.

ورفع توتنهام، رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين ارتفع رصيد إيفرتون إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

وبادر ديلي آلي، بالتسجيل لمصلحة توتنهام في الدقيقة 63، قبل أن يضطر الفريق اللندني للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 79، عقب طرد لاعبه هيونج مين سون، الذي تسبب في إصابة بالغة للبرتغالي أندريه جوميش لاعب إيفرتون، ليخرج اللاعب الكوري الجنوبي من ملعب المباراة باكيا بعد شعوره بالصدمة للإصابة العنيفة التي تسبب فيها لجوميش .

واستغل إيفرتون النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز (البديل) التركي جينك توسن هدف التعادل للفريق المضيف في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.