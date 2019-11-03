إسماعيل ياسين يتصدر «تويتر» ويسب الدين لهذا الشخص

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تويتر

فنان

اسماعيل ياسين

ترند

بشكل مفاجئ تصدر اسم الفنان الراحل إسماعيل ياسين، الترند على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، ونشر رواد مواقع التواصل فيديو زعموا أنه بسببه تصدر هاشتاج إسماعيل ياسين قائمة الأكثر تدوينًا في مصر.

ويظهر الفيديو الفنان الراحل وهو يلقي «نكتة» على أحد المسارح عن :« رجل عاجز في القدس وعايز يعدي من رصيف لرصيف قاله والبني يا ولدي عديني من الرصيف ده للرصيف ده.. فبعد ما عداه قاله روح يابني ربنا يبنيلك قصر في الجنة.. فقاله بس أنا مش مسلم أنا صهيوني قاله تب ينعل ( )- سب الدين».

فيما عبر نشطاء عن استغرابهم من صعود اسم الفنان الراحل بشكل مفاجئ دون وجود حدث لذلك، في حين تراجع الهاشتاج الأكثر تداولا في مصر وهو " الشعراوي رمز مصر"، والذي يرتبط بهجوم إعلامية شهيرة على الشيخ محمد متولي الشعراوي ووصفه بالمتطرف قبل أن تعود وتعتذر.



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