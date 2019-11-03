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الحلبوسي: يجب أن تحظى التعديلات الدستورية بقبول جميع العراقيين

عرب وعالم

النائب محمد الحلبوسي
النائب محمد الحلبوسي

المصريون ووكالات

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أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الأحد، أهمية أن تحظى التعديلات الدستورية بقبول جميع المكونات العراقية.
جاء ذلك، خلال استقبال، الحلبوسي اليوم، وفدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، بحسب بيان لمكتب الحلبوسي بيانا تلقت الأناضول نسخة منه.
وأشار البيان أن اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة، ومطالب المتظاهرين المشروعة، وضرورة تلبيتها عبر برنامج إصلاحي واسع يضع معالجات جذرية تتلاءم مع طموحات المتظاهرين والشعب العراقي.
وذكر في البيان أن الطرفين ناقشا في اللقاء ذاته التعديلات الدستورية، والتأكيد على أهمية أن تحظى بقبول من جميع مكونات الشعب العراقي.
وتأتي هذه الخطوة، ضمن محاولات الأطراف السياسية في العراق للخروج من الأزمة الحالية وسط دعوات شعبية لإعلان الإضراب العام وعصيان مدني عام، بهدف إجبار حكومة عادل عبد المهدي، على الاستقالة، وتنفيذ مطالبات المتظاهرين.
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة. -

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