» أول تصريح من محمد الشرنوبي بعد إيقافه عن الغناء

04 نوفمبر 2019 - 12:10 ص

قال الفنان محمد الشرنوبي، إن الشركة المنتجة التي كان يتعامل معها تقدمت بشكوى ضده في نقابة الموسيقيين، لغنائه أغنية في فيلم الممر، موضحا أنه نشر صورة تثبت أن صاحبة الشركة كانت في الاستديو أثناء تسجيل الأغنية، أي أن غناء الأغنية كان بعلم الشركة.



وأشار «الشرنوبي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، إلى أنه لم يتلق إخطار رسمي من النقابة بإيقافه عن الغناء حتى الآن، مضيفا أنه ترك العمل بالشركة لعدم رغبته في الاستمرار في العمل معهم، ورفع دعوة في المحكمة الاقتصادية لفسخ العقد.

