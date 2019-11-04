» انفجار في منشأة للكيماويات بولاية لويزيانا الأمريكية

04 نوفمبر 2019 - 12:40 ص

هز انفجار، الأحد، منشأة لتصنيع المواد الكيميائية بولاية لويزيانا الأمريكية جنوب شرقي الولايات المتحدة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.



وقالت إدارة العمليات في شركة "داو كيميكال"، في بيان على "فيسبوك"، إن "حاوية" انفجرت في منشأتها بالقرب من مدينة بلاكماين، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وأضافت الشركة أنه لم تقع إصابات في الموقع، دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى.

وأشارت الشركة إلى أنها تجري عملية مراقبة جوية، وأنه لا يبدو أن هناك أي تأثير خارج الموقع بخلاف صوت الانفجار القوي الذي سُمع في المكان.

وقال مسؤولون من مجلس مقاطعة إيبيرفيل، عبر "فيسبوك"، إنهم على اتصال دائم بشركة "داو كيميكال"، وإنه لا يوجد أي خطر مباشر على الصحة العامة.