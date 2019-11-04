"الإبراشي" يفتح النار على السكة الحديد: دويلة داخل الدولة

04 نوفمبر 2019 - 01:00 ص

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، إن السكة الحديد التي يستقلها ملايين المواطنين يوميًا، وبذلك السكة الحديد ليست وسيلة انتقال فقط، ولكنها دويلة داخل الدولة، خاصة أنها تقوم بنقل مجتمعات من مكان إلى آخر.



وأوضح "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن هناك ضرورة لإعادة الانضباط إلى السكة الحديد، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والمادية، خاصة أن قطار السكة الحديد أشبه بحياة متنقلة.



وأشار إلى أن شهيد تذكرة السكة الحديد قبل أن يقفز من القطار، قام بالنظر إلى الركاب، بعد تضييق الخناق عليه من رئيس القطار، وكأن لسانه حاله يقول "مفيش حد هيساعد".



ولفت إلى أنه لا يجب إهانة أي شخص لم يقوم بدفع تذكرة السكة الحديد، ويجب تنفيذ القانون فقط، خاصة أن هناك لصوص يقومون بسرقة المليارات ولا يتم الطلب منهم القاء أنفسهم من القطار وهو يسير.

