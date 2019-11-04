  • الإثنين 04 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:12 ص
بحث متقدم
مصطفى شعبان

مصطفى شعبان يحرج ابنة شريف منير بسبب إساءتها للشعراوي

محمد هنيدي

رد ناري من هنيدي على خناقة إليسا وأفيخاي أدرعي

أحمد سعد

سمية الخشاب تكشف مفاجأة محرجة عن أسرة أحمد سعد

مرتضى منصور

نجم الأهلي السعودي يحرج مرتضى منصور: كلامك مش هيحصل

محمد صلاح

نجم الزمالك يكشف أغرب موقف فعله معه محمد صلاح

الإبراشي

"الإبراشي" يفتح النار على السكة الحديد: دويلة داخل الدولة

المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد

"أبوشقة": العام القادم سيشهد 3 انتخابات هامة في مصر

السفير بسام راضي

الرئاسة تكشف تفاصيل تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور

الدكتور حسام بدراوي

حسام بدراوي: "السوشيال ميديا في مصر يحكمها المجانين"

ترامب

ترامب يطالب بكشف هوية مسرب مكالمته

نجم الزمالك يكشف أغرب موقف فعله معه محمد صلاح

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

نجم الأهلي: لن أخالف ضميري وأشتم هذا اللاعب لأرضي الجماهير

#

محمد صلاح يحرج أمير قطر

#

طبيب ليفربول يفجر مفاجأة عن إصابة «صلاح»

#

تعليق مثير للجدل من فرجاني ساسي على مستوى "صلاح"

جنش

صلاح

كشف محمود عبد الرحيم "جنش" - حارس مرمى الزمالك - أن النجم المصري محمد صلاح عرض المساعدة في علاجه.

وقال "جنش" في تصريحات تلفزيونية: "صلاح لم يتركني منذ تعرضي للإصابة بوتر أكيلس مع منتخب مصر ودعمني معنويا وعرض أن يساعد في علاجي في أي مكان أختاره لكي أعود للملاعب بأسرع وقت".

وأضاف: "صلاح عرض علي أيضا أن يأخذني للعلاج في أسبانيا وسألني ما إذا كنت أحتاج لأي شيء لكني شكرته".

واستدرك: "عند احتياجي لطبيب متخصص في التأهيل .. أخبرني محمد أبو العلا - الطبيب بمنتخب مصر - أن الطبيب الخاص بمحمد صلاح هو أفضل من يقوم بتلك المهمة .. وبعدها فوجئت بصلاح يتصل بي ويخبرني أنه سينسق مع طبيبه الخاص لعلاجي وهو ما حدث فعلا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار في منشأة للكيماويات بولاية لويزيانا الأمريكية
» سقوط 86 قتيلا جراء الاحتجاجات الأخيرة بإثيوبيا
» أول تصريح من محمد الشرنوبي بعد إيقافه عن الغناء
» فرح شعبي بحضور 35 راقصة داخل نادي الشمس
» وزيرة الصحة تكشف تفاصيل نظام التكليف الجديد للأطباء
» النائب العام السوداني يشكل لجنة للتحقيق في انقلاب البشير
» تصريح مفاجئ من «مصطفى شعبان» على الإساءة لـ«الشعراوي»
» تحذير شديد من النيابة العامة السعودية
» نجم "بيراميدز" بديلًا لظهير الأهلي في المنتخب
» حسم قضية أثارت جدلًا كبيرًا بالسعودية
» حبس سفير كويتي 7 سنوات.. تعرف على تهمته

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه