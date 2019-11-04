  • الإثنين 04 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:11 ص
بحث متقدم
مصطفى شعبان

مصطفى شعبان يحرج ابنة شريف منير بسبب إساءتها للشعراوي

محمد هنيدي

رد ناري من هنيدي على خناقة إليسا وأفيخاي أدرعي

أحمد سعد

سمية الخشاب تكشف مفاجأة محرجة عن أسرة أحمد سعد

مرتضى منصور

نجم الأهلي السعودي يحرج مرتضى منصور: كلامك مش هيحصل

محمد صلاح

نجم الزمالك يكشف أغرب موقف فعله معه محمد صلاح

الإبراشي

"الإبراشي" يفتح النار على السكة الحديد: دويلة داخل الدولة

المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد

"أبوشقة": العام القادم سيشهد 3 انتخابات هامة في مصر

السفير بسام راضي

الرئاسة تكشف تفاصيل تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور

الدكتور حسام بدراوي

حسام بدراوي: "السوشيال ميديا في مصر يحكمها المجانين"

ترامب

ترامب يطالب بكشف هوية مسرب مكالمته

سمية الخشاب تكشف مفاجأة محرجة عن أسرة أحمد سعد

الصفحة الأخيرة

أحمد سعد
أحمد سعد

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

رد ناري من أحمد سعد على تصريحات سمية الخشاب المسيئة له

#

سمية الخشاب تفجر مفاجأة مدوية بشأن الحكم بحبسها

#

أحمد سعد يُكذب سمية الخشاب ويحرجها بتصريح مهين

#

شاهد.. مفاجأة مدوية تكشف السر الحقيقي لطلاق سمية الخشاب

احمد سعد

سمية الخشاب

شنت الفنانة سمية الخشاب هجوما حادا على أسرة طليقها الفنان أحمد سعد بعد حصوله على حكم غيابي ضدها بحسبها 3 سنوات بسبب شيكات بدون رصيد.

وقالت سمية في مداخلة مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "نفسي أعرف أهله ساكتين ليه .. أخوه عمرو سعد عايش لنفسه .. ولما تعب مرفعش سماعة التليفون يسألني أخويا عامل ايه ؟ .. ولما كان أحمد سعد تعبان مفيش حد فيهم سأل وكنت بلف بيه في المستشفيات .. هما حاجة صعبة اوي".

وتابعت: "أخوه الكبير الدكتور سامح عبد الرحمن قالي الطحال دا مش مهم في جسم الإنسان وهما بيقووه على إنه يعمل حاجات غلط".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار في منشأة للكيماويات بولاية لويزيانا الأمريكية
» سقوط 86 قتيلا جراء الاحتجاجات الأخيرة بإثيوبيا
» أول تصريح من محمد الشرنوبي بعد إيقافه عن الغناء
» فرح شعبي بحضور 35 راقصة داخل نادي الشمس
» وزيرة الصحة تكشف تفاصيل نظام التكليف الجديد للأطباء
» النائب العام السوداني يشكل لجنة للتحقيق في انقلاب البشير
» تصريح مفاجئ من «مصطفى شعبان» على الإساءة لـ«الشعراوي»
» تحذير شديد من النيابة العامة السعودية
» نجم "بيراميدز" بديلًا لظهير الأهلي في المنتخب
» حسم قضية أثارت جدلًا كبيرًا بالسعودية
» حبس سفير كويتي 7 سنوات.. تعرف على تهمته

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه