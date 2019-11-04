04 نوفمبر 2019 - 12:27 م

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، استشهاد وإصابة ضابط وجنديين خلال اشتباكات مع الجماعات الإرهابية في سيناء، وذلك حسب بيان للقوات المسلحة.

وجاء نص بيان القوات المسلحة كالتالي: فى إطار إستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة من 28/09/2019، وحتى اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية :

1- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد (14) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير عدد ( 115) عربة دفع رباعى (9 على الاتجاه الشمالى الشرقى – 52 على الاتجاه الإستراتيجى الغربى – 54 على الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى ).

2- القضاء على عدد (77 ) فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد 65 قطعة سلاح مختلفة الانواع و 78 خزنة و20 بمبة هاون وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء كما تم تنفيذ عده عمليات نوعيه أسفرت عن مقتل 6 فرد تكفيرى شديدى الخطورة.

3- اكتشاف وتفجير عدد (376) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد (2) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

4- ضبط وتدمير عدد (33) سيارة، وعدد (93) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابىء عثر بداخلها على كميات من مواد الاعاشة خاصة بالعناصر الإرهابية.

5- القبض على (61) فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

6- قيام قوات حرس الحدود على كل الاتجاهات الإستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية :

ضبط عدد (13) بندقية مختلفة الأنواع وعدد (48) خزنة ومسدس وعدد (3045) طلقة مختلفة الأعيرة وضبط (5831) كيلو جرام من جوهر الحشيش و(7082) كيلو جراما من نبات البانجو بالإضافة إلى (59) كيلو جراما من مادة الأفيون و (1,579,890) قرص مخدر ، وإكتشاف وتدمير (2) مزرعة بانجو و(3) مزرعة خشخاش بمساحة تقدر بـ مساحة (2) فدان، وضبط (113) عربة تستخدم فى أعمال التهريب.

كما تم ضبط (22) أجهزة تستخدم فى الكشف والتنقيب عن المعادن، وضبط (1242) كجم من الحجارة المخلوطة بخام الذهب وكمية من المبالغ النقدية، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد (4707) فرد من جنسيات مختلفة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للبلاد، وضبط (3) هاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية.

7- ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والاصابة ضابط و(2) جندى أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الامن والامان لشعب مصر العظيم.