  • الإثنين 04 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:20 م
بحث متقدم
بن سلمان

تفاصيل اتصال ماكرون بـ بن سلمان

المتحدث العسكري

استشهاد وإصابة ضابط وجنديين خلال اشتباكات مع الجماعات الإرهابية

شوبير

«شوبير» يزف خبرًا سارًا بشأن عودة الجمهور

ذبح

يذبح ابن عمه أثناء تناول الإفطار بكفر شكر

جنش

تعليق غير متوقع من "جنش" عن خسارة الزمالك للدورى

السعودية

السعودية توجه تحذيرا شديدا للعمالة الوافدة وتتوعد بالسجن والغرامة

مظاهرات اثيوبيا

ارتفاع عدد القتلى في تظاهرات إثيوبيا

ظاهرة طبيعية تتكرر كل قرن

11 نوفمبر.. ظاهرة طبيعية تتكرر كل قرن والعلماء يحذرون

الرئيس التنفيذي لـ"ماكدونالدز"

علاقة محرمة تقيل الرئيس التنفيذي لـ"ماكدونالدز"

الدولار

تعرف على سعر الدولار اليوم

فنان شهير يصدم متابعيه: "هنفخ شفايفي"

الصفحة الأخيرة

باسم ياخور
باسم ياخور

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

زوجة فنان شهير تثير غضب متابعيها: "كفاية تجميل"

#

فنان شهير يصدم متابعيه: "أنا وزوجي ننتظر طفلاً"

#

فنان شهير يصدم متابعيه بتعليق "سياسي"

#

فنان شهير لأحد متابعيه: "بفكر فى شتيمة تنفع تتقال"

عمليات تجميل

باسم ياخور

صدم الممثل السوري، باسم ياخور، متابعيه، بتصريحاته عن حقيقة إجرائه لعمليات تجميل، بعد الكثير من الشائعات التي لاحقته فيما خص هذا الموضوع.

 ونفى ياخور أن يكون قد أجرى أي عملية في وجهه، مستشهداً بأنفه "الطويل"والعظمة البارزة، لافتاً إلى أنه إذا فكر فسيجري جراحة تجميلية لأنفه لكنه لا يفكر بذلك .

وجاء حديثه هذا خلال حلقة برنامجه "أكلناها" التي استضاف فيها الممثلة السورية ديمة قندلفت، متحدًا بشكل ساخر بأنه سيجري نفخ لشفتيه ولصدره.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير يصدم متابعيه: "هنفخ شفايفي"
» إنقاذ 4 أشخاص من الجحيم الأبيض
» راحة 72 ساعة للاعبي «زعيم الثغر»
» تفاصيل إقالة لجنة الحكام الفرعية بالإسكندرية
» تعرف على سعر الدولار اليوم
» جنش يبكي بحرقة على الهواء .. لماذا؟
» فنانة شهيرة: من امبارح وأهلي بيبلغوني بخبر طلاقي اللي أنا معرفوش
» محمد رمضان: معايا عربية "رولز رويس" بس مش سعيد
» أغرب موقف حدث أثناء صلاة الجنازة على الفنان حسين الشربيني
» انفجار في منشأة للكيماويات بولاية لويزيانا الأمريكية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:47 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه