  • الإثنين 04 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:25 م
بحث متقدم
بن سلمان

تفاصيل اتصال ماكرون بـ بن سلمان

المتحدث العسكري

استشهاد وإصابة ضابط وجنديين خلال اشتباكات مع الجماعات الإرهابية

شوبير

«شوبير» يزف خبرًا سارًا بشأن عودة الجمهور

ذبح

يذبح ابن عمه أثناء تناول الإفطار بكفر شكر

جنش

تعليق غير متوقع من "جنش" عن خسارة الزمالك للدورى

السعودية

السعودية توجه تحذيرا شديدا للعمالة الوافدة وتتوعد بالسجن والغرامة

مظاهرات اثيوبيا

ارتفاع عدد القتلى في تظاهرات إثيوبيا

ظاهرة طبيعية تتكرر كل قرن

11 نوفمبر.. ظاهرة طبيعية تتكرر كل قرن والعلماء يحذرون

الرئيس التنفيذي لـ"ماكدونالدز"

علاقة محرمة تقيل الرئيس التنفيذي لـ"ماكدونالدز"

الدولار

تعرف على سعر الدولار اليوم

تفاصيل اتصال ماكرون بـ بن سلمان

عرب وعالم

بن سلمان
بن سلمان

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تفاصيل رسالة بن سلمان للرئيس التونسي الجديد

#

تفاصيل لقاء «بن سلمان» برئيس وفد القيادات المسيحية

#

بن سلمان يتلقى اتصالا عاجلا من باكستان لهذا الأمر

#

طفلة تستغيث بـ«بن سلمان» وتبكي بشدة:«أنا سعودية»

فرنسا

استقرار

أخبار السعودية

محمد بن سلمان

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأن أمنها.

وقالت الصفحة الرسمية للخارجية السعودية إن ولي العهد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس ماكرون.


وأضافت: "جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها".


كما جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.


ولم تعط الصفحة الرسمية للخارجية السعودية مزيدا من التفاصيل حول فحوى الاتصال بين محمد بن سلمان وماكرون.


ومؤخرًا، فوضت الحكومة السعودية وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بالتباحث مع الحكومة الفرنسية بخصوص تشكيل مجلس شراكة استراتيجي سعودي–فرنسي.


ولا تقتصر العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا على الجانب السياسي فحسب، بل تمتد لتشمل التعاون العلمي، والاقتصادي، والصحي، والثقافي؛ حيث توصف العلاقة السعودية – الفرنسية بأنها تاريخية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير يصدم متابعيه: "هنفخ شفايفي"
» إنقاذ 4 أشخاص من الجحيم الأبيض
» راحة 72 ساعة للاعبي «زعيم الثغر»
» تفاصيل إقالة لجنة الحكام الفرعية بالإسكندرية
» تعرف على سعر الدولار اليوم
» جنش يبكي بحرقة على الهواء .. لماذا؟
» فنانة شهيرة: من امبارح وأهلي بيبلغوني بخبر طلاقي اللي أنا معرفوش
» محمد رمضان: معايا عربية "رولز رويس" بس مش سعيد
» أغرب موقف حدث أثناء صلاة الجنازة على الفنان حسين الشربيني
» انفجار في منشأة للكيماويات بولاية لويزيانا الأمريكية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:47 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه