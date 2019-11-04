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ضربة موجعة لمحمد صلاح قبل جولة دورى الأبطال

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

وكالات- الدويني فولي

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محمد صلاح

ليفربول

دورى الابطال

تلقي نادي ليفربول الإنجليزي، ضربة موجعة، بعدما أصبح  نجمه محمد صلاح، قاب قوسين أو أدنى من الغياب عن مواجهة فريقه ضد كي آر سي جينك البلجيكي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره كي آر سي جينك في تمام العاشرة مساء غدٍ الثلاثاء، في إطار مواجهات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة بدوري الأبطال "شامبيونزليج" للموسم الجاري 2019-2020، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز.

وحسب  موقع "ليفربول إيكو" المقرب من النادي الإنجليزي، أن محمد صلاح من المرجح غيابه عن مواجهة فريقه ضد جينك البلجيكي بدوري الأبطال بعد استبداله خلال مباراة أستون فيلا، أول أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، التي انتهت لصالح الريدز بنتيجة 2-1.

وأوضح الموقع الإنجليزي أن محمد صلاح لا يزال متأثرًا بإصابته في كاحل القدم، التي تعرض لها خلال مواجهة ليستر سيتي بالجولة الثامنة للبريميرليج، بعد تدخل قوي من حمزة تشودري، مدافع الثعالب، وغاب على أثرها "مو" عن مواجهة مانشستر يونايتد، قبل أن يعود لخوض مباراة فريقه أمام توتنهام لكن حدثت انتكاسة له جعلته يغيب عن مباراة جينك في الجولة الثالثة من دوري الأبطال.

وتابع "ليفربول إيكو"، أن إصابة صلاح ستبعده عن مباراة الغد ضد جينك، إلا أنه سيعود في المباراة المهمة أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ12 من البريميرليج.

وكان محمد صلاح خرج من مباراة أستون فيلا وليفربول بعد 60 دقيقة من اللعب، وكانت النتيجة تشير إلى تأخر الريدز بهدف، إلا أن ليفربول عاد في النهاية وفاز باللقاء 2-1.

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