  • الإثنين 04 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:52 م
بحث متقدم
حفيد مبارك

حفيد مبارك يظهر مع حبيبته في طائرة هليكوبتر

أجيرى

"أجيري" يتولى الإدارة الفنية لليجانيس الإسباني

وزير المالية

وزير المالية: «تكليف رئاسي» بتحديث المنظومة الضريبية

صلاح

"صلاح" مرشح لجائزة بالدورى الإنجليزى

الاهلى

نجم الأهلى على أعتاب الدورى الكويتي

البنك المركزي

227 مليون دولار زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج

محمد صلاح

ضربة موجعة لمحمد صلاح قبل جولة دورى الأبطال

بن سلمان

تفاصيل اتصال ماكرون بـ بن سلمان

المتحدث العسكري

استشهاد وإصابة ضابط وجنديين خلال اشتباكات مع الجماعات الإرهابية

شوبير

«شوبير» يزف خبرًا سارًا بشأن عودة الجمهور

وزير المالية: «تكليف رئاسي» بتحديث المنظومة الضريبية

مال وأعمال

وزير المالية
وزير المالية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«معيط» يجتمع بوزير الخزانة الامريكي لشؤون مكافحة الإرهاب

#

توجيه جديد من «السيسي» للحكومة بشأن «التعليم» و«الصحة»

#

بالصور.. المالية: «رؤية مصر 2030» الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين

#

وزير المالية يجتمع مع ممثلي "فيس بوك".. لهذا السبب

وزيرالمالية

تكليف رئاسي

المنظومة الضريبية

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، المشروع القومى الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذى يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، وشركة IBM «آى. بي. إم» العالمية، وشركة e-finance «إي فاينيس»، وشركة SAP «ساب» العالمية، وشركة Ernst and young «إرنست أند يانج»، وشركة «أي. سي. أي. أس»؛ وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات الضرائب وممثلي الجهات المعنية بتحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها.

قال الوزير إن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بضغط الجدول الزمني المقرر لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها؛ لتحصيل حق الدولة على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم فى سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يوفر كل سبل الدعم اللازمة لإنجاح هذا المشروع القومى، وأنه حريص على متابعته لحظة بلحظة لتذليل كل الصعاب والتحديات.

حضر الاجتماع كل من: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة، والدكتور أيمن الجيزاوي، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وعبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل الكيال رئيس شركة «أي. سي. أي. أس» وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة e-finance «إي فاينيس»، وشريف الكيلاني الشريك التنفيذي لشركة Ernst and young «إرنست أند يانج»، وتكريم التهامي مدير عام شركة IBM «آى. بي. إم» بالشرق الأوسط وأفريقيا، وهدى منصور مدير عام شركة SAP «ساب» العالمية، ووائل عبدوش مدير عام شركة «آى. بي. إم مصر»، ومنى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات بوزارة المالية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب، وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى؛ بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هذا المشروع القومى الضخم سوف يحقق نقلة نوعية للمنظومة الضريبية بمصر وينقلها إلى مصاف الدول المتقدمة حيث يُسهم فى تحسين بيئة الأعمال، والتيسير على الممولين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الإيرادات العامة، ومن ثم سد عجز الموازنة وتقليل حجم الدين وتمكين الدولة من زيادة الإنفاق على مشروعات التنمية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطى جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» ويتضمن ميكنة 16عملية ضريبية أساسية يندرج تحتها ما يقرب من 50 عملية ضريبية فرعية، لافتًا إلى أنه تم تحديث هذه الإجراءات الضريبية بالتعاون مع إحدي الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذها بالتزامن مع التحول الرقمي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» صناعة البرلمان: سلسلة من الزيارات الميدانية للمدن الصناعية خلال أيام
» شهيرة تفجر مفاجأة مدوية عن نجلها: "ابني غلبان"
» أستراليون يحتفلون بسقوط الأمطار بهذه الطريقة
» فنانة شهيرة تفاجئ متابعيها بعملية "تطويل أنف"
» بقرة تثير رعب كويتية شهيرة
» تأييد حبس فنان شهير بسبب إيصال أمانة لطليقته
» فنان شهير يصدم متابعيه: "هنفخ شفايفي"
» إنقاذ 4 أشخاص من الجحيم الأبيض
» راحة 72 ساعة للاعبي «زعيم الثغر»
» تفاصيل إقالة لجنة الحكام الفرعية بالإسكندرية
» تعرف على سعر الدولار اليوم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:09 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه