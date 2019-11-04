  • الإثنين 04 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:24 م
بحث متقدم
حفيد مبارك

حفيد مبارك يظهر مع حبيبته في طائرة هليكوبتر

أجيرى

"أجيري" يتولى الإدارة الفنية لليجانيس الإسباني

وزير المالية

وزير المالية: «تكليف رئاسي» بتحديث المنظومة الضريبية

صلاح

"صلاح" مرشح لجائزة بالدورى الإنجليزى

الاهلى

نجم الأهلى على أعتاب الدورى الكويتي

البنك المركزي

227 مليون دولار زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج

محمد صلاح

ضربة موجعة لمحمد صلاح قبل جولة دورى الأبطال

بن سلمان

تفاصيل اتصال ماكرون بـ بن سلمان

المتحدث العسكري

استشهاد وإصابة ضابط وجنديين خلال اشتباكات مع الجماعات الإرهابية

شوبير

«شوبير» يزف خبرًا سارًا بشأن عودة الجمهور

"أجيري" يتولى الإدارة الفنية لليجانيس الإسباني

الرياضة

أجيرى
أجيرى

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تعليق حسن شحاتة على تدريب «البدري» للمنتخب

#

مشادة بين عضو الأهلي ومشجع: «تعالى مرن أنت»

#

ريال مدريد يرفض 6 عروض من ليفربول لضم لاعب واحد

#

"الزراعة" تعلن إنجازات الإدارة المركزية للتقاوي خلال عام

افريقيا

الدوري الاسباني

بطولة

انجليزى

اجيري

أعلن نادي ليجانيس الإسباني تعيين خافيير أجيري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر مدربًا للفريق، خلفًا لماوريسيو بيليجرينو.

وأصدر نادي ليجانيس بيانًا رسميًا أعلن خلاله التوصل مع المدرب المنتخب المكسيكي خافيير أجيري أونينديا لاتفاق لتولي مسؤولية مقعد المدير الفني للفريق للفترة المتبقية من الموسم.

وكانت إدارة ليجانيس قد قررت إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بيليجرينو من منصبه يوم 21 أكتوبر الماضي على خلفية تردي نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

يُذكر أن خافيير أجيري كان قد أقيل من منصب المدير الفني لمنتخب مصر في شهر يونيو الماضي على خلفية الهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف وتوديع كأس الأمم الإفريقية من الدور ثمن النهائي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» صناعة البرلمان: سلسلة من الزيارات الميدانية للمدن الصناعية خلال أيام
» شهيرة تفجر مفاجأة مدوية عن نجلها: "ابني غلبان"
» أستراليون يحتفلون بسقوط الأمطار بهذه الطريقة
» فنانة شهيرة تفاجئ متابعيها بعملية "تطويل أنف"
» بقرة تثير رعب كويتية شهيرة
» تأييد حبس فنان شهير بسبب إيصال أمانة لطليقته
» فنان شهير يصدم متابعيه: "هنفخ شفايفي"
» إنقاذ 4 أشخاص من الجحيم الأبيض
» راحة 72 ساعة للاعبي «زعيم الثغر»
» تفاصيل إقالة لجنة الحكام الفرعية بالإسكندرية
» تعرف على سعر الدولار اليوم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:09 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه