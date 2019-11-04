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تحرك سفينة عالقة في شلالات نياجرا منذ 1918

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سفينة عالقة في شلالات نياجرا
سفينة عالقة في شلالات نياجرا

متابعات - أمينة عبد العال

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سفينة

شلالات نياجرا

1918

تحركت سفينة عالقة في شلالات نياجرا منذ 1918 لعدة أمتار بسبب سوء الأحوال الجوية.

في سياق متصل أعلن جيم هيل أحد العاملين في شركة نياجرا باكس، عن ظنه أن السفينة تقدمت 50 مترا عن موقعها الأساسي وانقلبت علي جنبها علي حد قوله.

يذكر أن السفينة تحمل اسم"ايرون سكون" وهي أحد معالم نياجرا بعدما علقت في الصخور من الاتجاه الكندي عام 1918 علي بعد 600 متر بعد قطرها، حسبما نشرت صحافة محلية.


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