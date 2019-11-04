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حفيد مبارك

حفيد مبارك يظهر مع حبيبته في طائرة هليكوبتر

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حفيد مبارك يظهر مع حبيبته في طائرة هليكوبتر

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حفيد مبارك
حفيد مبارك

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انستجرام

عمر علاء مبارك

أثار حفيد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، حالة من الجدل، بعد ظهوره برفقة حبيبته على متن طائرة هليكوبتر في مدينة نيويورك الأمريكية .

ونشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق، عبر حسابه على إنستجرام، مجموعة من الصور والفيديو له برفقة حبيبته على متن طائرة هليكوبتر في مدينة نيويورك العالمية.

وعلق  "عمر" على الصور، قائلًا: "ذكرى سنوية سعيدة"، وذلك للاحتفال بذكرى ارتباطهما السنوية المتزامنة مع عيد الحب المصري.

ويذكر أن عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق، قد أثار ضجة في وقت سابق، بعد نجاحه في اختبارات قطاع الناشئين بالنادي الأهلي لمواليد 2000.


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Happy Anniversary ??

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