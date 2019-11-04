مفاجأة..نجم الـ«سيتي» يُهدد انتقال «صلاح» لريال مدريد

04 نوفمبر 2019 - 04:35 م

دخل رحيم ستيرلينج، صانع ألعاب مانشستر سيتى والمنتخب الإنجليزي، في حسابات مسئولي ريال مدريد للتعاقد معه خلال الميركاتو النقبل، ليقلص بذلك فرص محمد صلاح لاعب ليفربول حول انتقاله إلى صفوف المرينجي.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، اليوم الإثنين، تجهيز ريال مدريد عرضا لضم ستيرلينج نظير سداد 70 مليون جنيه إسترليني لنادي مانشستر سيتي بخلاف انتقال الويلزي جاريث بيل لصفوف بطل النسخة الأخيرة للدوري الإنجليزي.

وكشفت الشبكة الإنجليزية، عن توجه وفد رسمي من نادي ريال مدريد إلى إنجلترا الشهر المقبل، لمشاهدة ستيرلينج خلال قيادته منتخب إنجلترا في مباراتي مونتينيجرو و كوسوفو في تصفيات يورو 2020، لاتخاذ القرار النهائي بشأن تقديم العرض من عدمه.

ويؤدى ستيرلينج بشكل مميز مع مانشستر سيتي، بالموسم الحالي، الذى يعد الخامس فى مسيرته مع السيتي، حيث شارك في 15 مباراة منذ انطلاق الموسم ونجح فى تسجيل 13 هدفا.

ويأتى دخول ستيرلينج، دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد، ليهدد صفقة انتقال محمد صلاح للملكي، بعدما كشف موقع "Don Balon "الإسباني، مخطط الريال لتقديم عرضاً رسمياً إلى نادي ليفربول قيمته 130 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الفرعون المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.