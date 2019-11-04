  • الإثنين 04 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:55 م
بحث متقدم
أثناء إشهار إسلامهما

بالصور/ سائحتان بمصر تعلنان إسلامهما.. وهذا ما قالتاه

ال الشيخ

«آل الشيخ» يكشف عن حلم غريب:«لما صحيت لزقت ظهري»

أرشيفية

حفيد «الشعراوي» يحسم أزمة وصف جده بالـ«المتطرف»

أصحاب المعاشات

الحكومة تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

ليفربول

قرار صادم من «ليفربول» لـ«قطر» بشأن الانتهاكات

محمد صلاح

مفاجأة..نجم الـ«سيتي» يُهدد انتقال «صلاح» لريال مدريد

مجلس الدولة

الإدارية العليا تقرر وقف طعن الحكومة على «الأدنى للأجور»

حفيد مبارك

حفيد مبارك يظهر مع حبيبته في طائرة هليكوبتر

أجيرى

"أجيري" يتولى الإدارة الفنية لليجانيس الإسباني

وزير المالية

وزير المالية: «تكليف رئاسي» بتحديث المنظومة الضريبية

استقالة وزير كويتي لتولي منصب إقليمي

عرب وعالم

سفينة عالقة في شلالات نياجرا
سفينة عالقة في شلالات نياجرا

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

أول تعليق للخارجية على أزمة القنصلية المصرية بالكويت

#

اعتقال وزير كويتي سابق بتهمة«مخلة بالشرف»

#

ترامب: هذا الرجل جدير بوزارة الدفاع

#

ترامب يرشح وزيرًا للدفاع بالوكالة

الكويت

وزير

التعاون الخليجى

استقالة

وقع الاختيار في الكويت على وزير المالية نايف الحجرف، للترشيح لتولي منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت صحيفة "القبس"، إنه من المقرر أن يتقدم وزير المالية باستقالته غدًا، لافتة إلى أنه يتمتع بسجل مميز وحافل خلال تجربته الحكومية والأكاديمية.

 يشار إلى أن "الحجرف" تولى عدة مناصب حكومية خلال مسيرته العملية، ابتداء بوزارة التربية والنفط، وانتهاء بوزارة المالية التي يشغلها حاليا.

ويأتي ترشيح "الحجرف" لتولي المنصب خلفا للبحريني عبد اللطيف الزياني، بحسب وسائل إعلام محلية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» للمرة الأولى.. العهد اللبناني بطلًا لكأس الاتحاد الآسيوي
» "فيس بوك" يحظر المحادثات الجنسية
» استقالة وزير كويتي لتولي منصب إقليمي
» دولة أوروبية ترتكب جريمة شنيعة بالعراق
» صناعة البرلمان: سلسلة من الزيارات الميدانية للمدن الصناعية خلال أيام
» شهيرة تفجر مفاجأة مدوية عن نجلها: "ابني غلبان"
» أستراليون يحتفلون بسقوط الأمطار بهذه الطريقة
» فنانة شهيرة تفاجئ متابعيها بعملية "تطويل أنف"
» بقرة تثير رعب كويتية شهيرة
» تأييد حبس فنان شهير بسبب إيصال أمانة لطليقته
» فنان شهير يصدم متابعيه: "هنفخ شفايفي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:39 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه