» استقالة وزير كويتي لتولي منصب إقليمي

04 نوفمبر 2019 - 04:54 م

وقع الاختيار في الكويت على وزير المالية نايف الحجرف، للترشيح لتولي منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت صحيفة "القبس"، إنه من المقرر أن يتقدم وزير المالية باستقالته غدًا، لافتة إلى أنه يتمتع بسجل مميز وحافل خلال تجربته الحكومية والأكاديمية.

يشار إلى أن "الحجرف" تولى عدة مناصب حكومية خلال مسيرته العملية، ابتداء بوزارة التربية والنفط، وانتهاء بوزارة المالية التي يشغلها حاليا.

ويأتي ترشيح "الحجرف" لتولي المنصب خلفا للبحريني عبد اللطيف الزياني، بحسب وسائل إعلام محلية.