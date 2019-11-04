  • الإثنين 04 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:55 م
بحث متقدم
أثناء إشهار إسلامهما

بالصور/ سائحتان بمصر تعلنان إسلامهما.. وهذا ما قالتاه

ال الشيخ

«آل الشيخ» يكشف عن حلم غريب:«لما صحيت لزقت ظهري»

أرشيفية

حفيد «الشعراوي» يحسم أزمة وصف جده بالـ«المتطرف»

أصحاب المعاشات

الحكومة تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

ليفربول

قرار صادم من «ليفربول» لـ«قطر» بشأن الانتهاكات

محمد صلاح

مفاجأة..نجم الـ«سيتي» يُهدد انتقال «صلاح» لريال مدريد

مجلس الدولة

الإدارية العليا تقرر وقف طعن الحكومة على «الأدنى للأجور»

حفيد مبارك

حفيد مبارك يظهر مع حبيبته في طائرة هليكوبتر

أجيرى

"أجيري" يتولى الإدارة الفنية لليجانيس الإسباني

وزير المالية

وزير المالية: «تكليف رئاسي» بتحديث المنظومة الضريبية

قرار صادم من «ليفربول» لـ«قطر» بشأن الانتهاكات

الرياضة

ليفربول
ليفربول

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

من جديد.. شابان يقفزان من قطار والسبب صادم

#

تعليق صادم من شيري عادل حول عودتها لـ معز مسعود

#

قرار صادم من «واتساب»: لن يعمل على هذه الهواتف

#

قرار فريد من نوعه لدولة خليجية بشأن الوافدين

رفض مسئولو ليفربول الإنجليزي، إقامتهم في فندق كمبينسكي، أثناء مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في قطر بشهر ديسمبر المقبل، بسبب المخاوف المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان.

وذكر موقع أثليتك العالمي، أنه قد تم عرض فندق كمبينسكي، على ليفربول للإقامة فيه، وهو فندق فخم 5 نجوم، ولكن ليفربول قد رفض العرض بسبب ماضيه السيئ.

حيث كشف تحقيق أجرته صحيفة جارديان البريطانية في اكتوبر 2018، أن العمال المهاجرين الذين يعملون في فندق كمبينسكي، كانوا يحصلون على رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، في ظل خرق لقوانين العمل، حيث كان حراس الأمن يعملون 12 ساعة، في درجات حرارة 45 درجة مئوية، ويتقاضون أقل من 8 جنيهات إسترليني في اليوم.

كما أوضحت التقارير أن ليفربول أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم والسلطات القطرية بقرارهم، وانتقلوا للإقامة في فندق آخر لا تحوم حوله مثل تلك المخاوف، وتفيد التقارير أن الطرفين قد استجابوا لطلبات ليفربول.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول أول مبارياته في كأس العالم للأندية يوم 18 ديسمبر، على ملعب المدينة التعليمية، في دور نصف النهائي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» للمرة الأولى.. العهد اللبناني بطلًا لكأس الاتحاد الآسيوي
» "فيس بوك" يحظر المحادثات الجنسية
» استقالة وزير كويتي لتولي منصب إقليمي
» دولة أوروبية ترتكب جريمة شنيعة بالعراق
» صناعة البرلمان: سلسلة من الزيارات الميدانية للمدن الصناعية خلال أيام
» شهيرة تفجر مفاجأة مدوية عن نجلها: "ابني غلبان"
» أستراليون يحتفلون بسقوط الأمطار بهذه الطريقة
» فنانة شهيرة تفاجئ متابعيها بعملية "تطويل أنف"
» بقرة تثير رعب كويتية شهيرة
» تأييد حبس فنان شهير بسبب إيصال أمانة لطليقته
» فنان شهير يصدم متابعيه: "هنفخ شفايفي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:39 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه