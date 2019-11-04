  • الإثنين 04 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:58 م
بحث متقدم
أثناء إشهار إسلامهما

بالصور/ سائحتان بمصر تعلنان إسلامهما.. وهذا ما قالتاه

ال الشيخ

«آل الشيخ» يكشف عن حلم غريب:«لما صحيت لزقت ظهري»

أرشيفية

حفيد «الشعراوي» يحسم أزمة وصف جده بالـ«المتطرف»

أصحاب المعاشات

الحكومة تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

ليفربول

قرار صادم من «ليفربول» لـ«قطر» بشأن الانتهاكات

محمد صلاح

مفاجأة..نجم الـ«سيتي» يُهدد انتقال «صلاح» لريال مدريد

مجلس الدولة

الإدارية العليا تقرر وقف طعن الحكومة على «الأدنى للأجور»

حفيد مبارك

حفيد مبارك يظهر مع حبيبته في طائرة هليكوبتر

أجيرى

"أجيري" يتولى الإدارة الفنية لليجانيس الإسباني

وزير المالية

وزير المالية: «تكليف رئاسي» بتحديث المنظومة الضريبية

بالصور/ سائحتان بمصر تعلنان إسلامهما.. وهذا ما قالتاه

آخر الأخبار

أثناء إشهار إسلامهما
أثناء إشهار إسلامهما

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

ماذا تعرف عن مرض «الالتهاب السحائي»

#

"ما فيكي أنوثة" تثير غضب سعودية شهيرة..وهذا ردها

#

خبيرة مصرفية تكشف دلالات انخفاض سعر الدولار

#

باحث: "البلد لو وقعت مش هتقوم تاني"

إسلام

الغردقة

اشهار اسلام

شهدت مدينة الغردقة، اليوم الاثنين، إشهار سائحتين إسلامهما، أمام لجنة الفتوى بالبحر الأحمر، وفي حضور عدد  من علماء الأزهر.

وتحمل إحدى السائحتين الجنسية البلجيكية، بينما الأخرى تحمل الجنسية الألمانية.

وجهشت السيدتان بالدموع فور نطقهما الشهادة، فيما قالت السائحة البلجيكية: "إن الحياة بدون الإسلام بلا معنى".

بدورها قالت السائحة الألمانية، إن الإسلام به أخلاق عظيمة لأول مرة تراها، مثل إلقاء السلام على الناس، وزيارة المريض والصدقة للفقير ومساعدة المحتاج، مؤكدة أنه دين رحيم بالناس وأنها قرأت عنه كثيرا أثناء إقامتها في الغردقة وتعمقت فيه خلال تعاملها مع المسلمين.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» للمرة الأولى.. العهد اللبناني بطلًا لكأس الاتحاد الآسيوي
» "فيس بوك" يحظر المحادثات الجنسية
» استقالة وزير كويتي لتولي منصب إقليمي
» دولة أوروبية ترتكب جريمة شنيعة بالعراق
» صناعة البرلمان: سلسلة من الزيارات الميدانية للمدن الصناعية خلال أيام
» شهيرة تفجر مفاجأة مدوية عن نجلها: "ابني غلبان"
» أستراليون يحتفلون بسقوط الأمطار بهذه الطريقة
» فنانة شهيرة تفاجئ متابعيها بعملية "تطويل أنف"
» بقرة تثير رعب كويتية شهيرة
» تأييد حبس فنان شهير بسبب إيصال أمانة لطليقته
» فنان شهير يصدم متابعيه: "هنفخ شفايفي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:39 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه