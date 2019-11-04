بالصور/ سائحتان بمصر تعلنان إسلامهما.. وهذا ما قالتاه

04 نوفمبر 2019 - 05:07 م

شهدت مدينة الغردقة، اليوم الاثنين، إشهار سائحتين إسلامهما، أمام لجنة الفتوى بالبحر الأحمر، وفي حضور عدد من علماء الأزهر.

وتحمل إحدى السائحتين الجنسية البلجيكية، بينما الأخرى تحمل الجنسية الألمانية.

وجهشت السيدتان بالدموع فور نطقهما الشهادة، فيما قالت السائحة البلجيكية: "إن الحياة بدون الإسلام بلا معنى".

بدورها قالت السائحة الألمانية، إن الإسلام به أخلاق عظيمة لأول مرة تراها، مثل إلقاء السلام على الناس، وزيارة المريض والصدقة للفقير ومساعدة المحتاج، مؤكدة أنه دين رحيم بالناس وأنها قرأت عنه كثيرا أثناء إقامتها في الغردقة وتعمقت فيه خلال تعاملها مع المسلمين.