تعليق مفاجئ من نقيب الصحفيين على حجب المواقع

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تحت عنوان "علاقة وسائل الإعلام بالسلطة"، انطلقت الجلسة الختامية لمنتدى إعلام مصر، منذ قليل، وذلك بحضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعماد حسين رئيس تحرير جريدة الشروق والكاتب الصحفي جمال فهمي.

وخلال كلمته بالمنتدى، نفى ضياء رشوان، أن تكون نقابة الصحفيين لها صلة بعملية حجب المواقع الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذا من تخصص جهات أخرى.

وأضاف أنه ينبغي النظر والتحليل في فكرة الإعلام تحت سيطرة السلطة، والتي كثرت في مجتمعاتنا العربية، لافتًا إلى أن هذا لا يحدث في كثير من دول العالم.

وتابع أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تعد إعلامًا حقيقيًا ولكنها وسيلة للتنفيس عن المستخدمين، حيث أن للإعلام سلطة في تحريك الرأي في بعض المواقف.


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