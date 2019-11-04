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سمية الخشاب تصعد الخلاف مع أحمد سعد بإجراء مفاجئ

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سمية وأحمد
سمية وأحمد

محمد فضل- متابعات

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خلاف

فنانة

احمد سعد

سمية الخشاب

قررت الفنانة سمية الخشاب، تصعيد الخلاف مع طليقها الفنان أحمد سعد، بعد أن صدر حكم بحبسها 3 سنوات، حيث أوكلت محاميها بإقامة دعوى قضائية ضد طليقها، للمطالبة بحقوقها الشرعية منه عن فترة زواجهما قبل خطوة انفصالهما.

وأضافت الخشاب أنها كانت تعتزم التنازل عن تلك الحقوق، إلا أن حكم حبسها لمدة 3 أعوام في واقعة تحرير شيك بدون رصيد، وهي الدعوى التي أقامها سعد دون علمها رغم اتفاقهما على تسديدها المبلغ عقب عودتها من أسبانيا جعلتها تتراجع عن قرارها، بحسب موقع 24 الامارات.

وأوضحت أنها طالبت محاميها بإقامة دعوى قضائية للمطالبة بالنفقة والمتعة ومؤخر الصداق بحكم أنها حقوق أصيلة لها، مشيرة إلى أن المحامي أقام معارضة للحكم الصادر بحقها، حيث أنها ستسدد المبلغ المدون في الشيك بالمحكمة.


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