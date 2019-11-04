حفيد «الشعراوي» يحسم أزمة وصف جده بالـ«المتطرف»

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حسن علام- متابعات

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أعلن محمد عبد الرحيم حفيد الشيخ محمد متولى الشعراوى، قبول أسرة الأمام الراحل اعتذار أسما شريف منير، التي أساءت لأمام الدعاة قبل أيام ووصفته بالـ«متطرف».

وقال عبد الرحيم، في تصريحات متلفزة: «إن اعتذارها مقبول وعفا الله عما سلف وأعرف أنها أوضحت موقفها  وأنها لم تكن قاصدة الإساءة إلى إمام الدعاة وأن التعبير خانها».


وأضاف: «أحب أن أوضح أن الشعراوى لم يكن متطرفا، ولكنه كان يحارب التطرف ويدعو إلى التسامح».


وكانت أسما شريف منير تعرضت خلال الأيام الماضية لهجوم وانتقاد لاذع من الجمهور عقب انتقادها الشيخ الشعراوي بأسلوب لم يرض عنه عدد كبير من الجمهور.

إلا أنها اعتذرت قائلة: «أنا بعتذر جدًا جدًا عشان لم أستطع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة، وده يمكن عشان لسه بتعلم وده عن عدم إدراك، أنا لسه بتكلم على طبيعتي زي أول يوم قررت إني أظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم أخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتحسب عليا وده جديد عليا، و كل مافي الموضوع إني كنت بدور عن مرجع ديني ودروس دينية عشان أفهم بشكل مبسط».


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