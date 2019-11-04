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«السيسي» يتابع مستجدات عملية التطوير الشامل لقطاع التعليم الأساسي

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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الرئيس السيسي

السفير بسام راضي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم.

وأضاف راضي أن الاجتماع شهد متابعة مستجدات عملية التطوير الشامل لقطاع التعليم الأساسي في إطار استراتيجية الدولة لبناء الانسان المصري"
 


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