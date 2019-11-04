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اندلاع حريق هائل بشركة دراجات بخارية في قليوب

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أرشيفية
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حسن علام- متابعات

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حريق

دراجات بخارية

نشب منذ قليل حريق هائل بشركة دراجات بخارية بمدينة قليوب، وجارٍ تكثيف الجهود للسيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.
تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق هائل فى 3 أدوار بمخزن لقطع غيار الموتوسيكلات بأحد التوكيلات التجارية بمنطقة قليوب.


وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتبين أن المخزن مكون من 6 أدوار ونشب الحريق فى 3 أدوار من المبنى وجار السيطرة عليه وإخماد النيران قبل امتدادها للمبانى المجاورة.


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