» وفاة خليجي وخادمته عرايا داخل بانيو في شقة بالهرم

04 نوفمبر 2019 - 06:49 م

عثرت قوات الأمن بمحافظة الجيزة، على مُسن «خليجي» وخادمته، جثتين عاريتين تمامًا داخل بانيو في إحدى الشقق السكنية بحي الهرم، حيث رجحت الصحة أن الوفاة بسبب اختناق من الغاز.

وكان بلاغ قد ورد لقسم شرطة الهرم، يفيد بالعثور على جثتين عاريتين داخل بانيو في شقة سكنية بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود "عبدالقادر.ع" 74 سنة (جثة هامدة) خليجي، و"أ.ش" 38 سنة (جثة) وتعمل خادمة، عاريين ويوجد جميع متعلقاتهم، إلى جانب وجود خمور ومنشطات جنسية.

وأقر والد الضحية "ش.س" 62 سنة، أن ابنته تعمل خادمة مع المسن الخليجي منذ سنوات، موضحًا أنها لم تعد إلى البيت منذ يوم الجمعة، حيث حضرت إلى الشقة، فما كان منه إلا القدوم إلى المكان وتحطيم باب الشقة حيث عثر على الجثتين.

بدوره ورجح مفتش الصحة أن الجثتين توفيا نتيجة اختناق من الغاز، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.