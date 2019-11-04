» «المسابقات» تعلن مواعيد مؤجلات مسابقة الدوري العام

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اتحاد الكرة

المصريون

الدورى العام

حسام الزناتى

أعلن حسام الزناتي، رئيس  لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مؤجلات الدوري الممتاز، والذي تقرر توقفه حتى الانتهاء من منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام.

ووفقًا لما نشره اتحاد الكرة المصري، فإن مواعيد مباريات الدوري الممتاز بداية من الجولة السابعة وحتى نهاية شهر ديسمبر سيتم الكشف عنها يوم 12 نوفمبر الجاري.

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر تأجيل مباريات الدوري الممتاز بعد أزمة كبيرة نشبت قبل القرار بسبب مباريات القمة، الأهلي ضد الجونة والزمالك مع المقاولون العرب.

وتقرر أن تقام مباراة الأهلي والجونة يوم 25 نوفمبر الجاري بالجولة الخامسة، على أن تقام الجولة السادسة بداية من نفس اليوم وعلى مدار ستة أيام، ومن ثم يتم استئناف مباريات الجولة الرابعة مطلع ديسمبر.

وجاءت مواعيد الدوري الممتاز المعلنة من اتحاد الكرة كالتالي:

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