  • الإثنين 04 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:55 م
بحث متقدم
بن زايد

"محمد بن زايد" يكشف عن إنجاز تاريخي لبلاده

أرشيفية

تعليق صادم من الحكومة بشأن خفض سن الطفل

المتهم بقتل رئيس مباحث قوص

الأمن يتوصل لقاتل «ضابط قوص» ويقتله في معركة مسلحة

أرشيفية

بالفيديو.. انتحار شاب كويتي بطريقة شنيعة

السعودية

مرسوم ملكي عاجل يحذر السعوديين

أرشيفية

الأرصاد تحذر من احتمالية سقوط أمطار على هذه المناطق

أثناء إشهار إسلامهما

بالصور/ سائحتان بمصر تعلنان إسلامهما.. وهذا ما قالتاه

ال الشيخ

«آل الشيخ» يكشف عن حلم غريب:«لما صحيت لزقت ظهري»

أرشيفية

حفيد «الشعراوي» يحسم أزمة وصف جده بالـ«المتطرف»

محمد صلاح

مفاجأة..نجم الـ«سيتي» يُهدد انتقال «صلاح» لريال مدريد

حقيقة تصدير مصر دواجن إلى غينيا

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

البابا تواضروس:: قولت بشكل صريح حقيقة الأوضاع في مصر

#

الحسيني: ستات الإخوان أذكى نساء العالم

#

مدرب الجزائر: أملك مجموعة مميزة من اللاعبين

#

تحذير شديدة اللهجة من "أجيري" لنجم منتخب مصر

مصر

الدواجن

التصدير

غينيا

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر لا تصدر لحوم دواجن إلى دولة غينيا، مشيرة إلى أن أية عمليات تصدير للدواجن المصرية تكون وفقا للاشتراطات التي حددتها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE»، وقواعد الاستيراد لكل دولة تستورد دواجن مصرية وفقا لهذه المعايير.
وأضافت محرز، ردا على ما تم تداوله بشأن تصدير دواجن مصرية من غينيا الجديدة إلى الكويت على أنها دواجن مصرية وتغيير منشأ الإنتاج لتكون دواجن من غينيا «غير صحيح».

وأشارت إلى عددا من الشروط والضوابط المتبعة التي يجب توافرها لحصول شركات الدواجن على شهادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالسماح لها بتصدير الدواجن ضمن مشروع المناطق الخالية من أنفلونزا الطيور ومنها تطبيق جميع اشتراطات المزرعة وخلوها من أنفلونزا الطيور، والانضمام إلى برنامج إعداد وتأهيل مزارع الدواجن كمناطق خالية من مرض أنفلونزا الطيور.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، إنه يتم منح رخصة التصدير بعد تطبيق شروط وإجراءات الأمان الحيوي كاملة، وتطبيق برنامج تسجيل المنشآت الداجنة، وتطبيق معايير الأمان الحيوي والبعد الوقائي المعتمد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فى باريس OIE .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة تصدير مصر دواجن إلى غينيا
» الجيش يتدخل لإخماد حريق ضخم بالقليوبية
» بوتين يقيل 11 جنرالًا في أجهزة الأمن
» «المسابقات» تعلن مواعيد مؤجلات مسابقة الدوري العام
» «كلوب»: لا بديل عن الفوز أمام جينك
» وفاة خليجي وخادمته عرايا داخل بانيو في شقة بالهرم
» أبرزها الإنترنت.. ما مميزات القمر الصناعي «طيبة 1»؟
» مقتل 5 أشخاص في مظاهرات بالعراق
» للمرة الأولى.. العهد اللبناني بطلًا لكأس الاتحاد الآسيوي
» "فيس بوك" يحظر المحادثات الجنسية
» استقالة وزير كويتي لتولي منصب إقليمي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه