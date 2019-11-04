صورة.. «ثعبان» يوقف مباراة بكأس خادم الحرمين

04 نوفمبر 2019 - 08:44 م

في واقعة هي الأغرب من نوعها، أوقف حكم مباراة الفيحاء وعكاظ، لمدة 5 دقائق والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، في دور الـ64 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتسلل ثعبان لأرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، الذي كان يحتضن مواجهة الفيحاء وعكاظ، لتتوقف المباراة لمدة 5 دقائق.

وانتهت المباراة بفوز الفيحاء بنتيجة 3 أهداف دون رد، حيث سجل الأهداف كل من أرسينيو مارتينز في الدقيقة 34، عون مطلق السلولي في الدقيقة 66، عبد الله المطيري في الدقيقة 72.