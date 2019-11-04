» مفاجأة سارة للمواطنين السعوديين

04 نوفمبر 2019 - 09:32 م

كشفت وسائل إعلام سعودية أن شركة النفط الأكبر في العالم "أرامكو"، أعلنت عن نظام حوافز للأفراد المشاركين في الاكتتاب العام.

وقالت إن هذا النظام يتيح للمواطنين السعوديين الحصول على أسهم مجانية، لافتة إلى أنه يشمل إمكانية حصول السعودية المطلقة على أسهم في الشركة أيضًا.

وتابعت أن هذه المزية تنطبق على الأرملة التي لها أولاد قُصّر سعوديون، لافتة إلى أنه يحق لكل مستثمر فرد مستحق للأسهم المجانية ومخصص له عدد من الأسهم ولم يتصرف فيها بصورة مستمرة وغير منقطعة طوال 180 يوما من بدء تاريخ التداول والإدراج في السوق المالية، الحصول على سهم واحد مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر على 100.