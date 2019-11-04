» وزير قطاع الأعمال: شركتان جاهزتان للطرح في البورصة

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حسن علام- متابعات

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البورصة،

قطاع الأعمال

شركتان

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة بها 5 شركات وتم استبعاد شركة منها، وهناك شركتان جاهزتان للطرح في البورصة المصرية، وقرار بنك الاستثمار يحدد موعد طرحها وهما شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وشركة أبو قير للأسمدة.
وأضاف توفيق في تصريحات متلفزة: "تم تأجيل الطرح بسبب اتخاذ إجراءات قانونية من مجلس الدولة والتأجيل خارج عن إرادة لجنة الطروحات".

وتابع: "الرئيس السيسي أعلن أنه لا مانع من طرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية منذ أكثر من عام، ولكن لم يتم ترجمة الأمر على أرض الواقع"، مضيفا:" أغلب الشركات المؤسسة تأخذ وقتا كي تأخذ حصة سوقية في السوق إلى أن تثبت تلك الشركات ربحيتها".


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