نشرة اقتصادية.. تعرف على أسعار الدولار والذهب

04 نوفمبر 2019 - 09:51 م

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الاثنين، استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك.

وسجل سعر صرف الدولار 16.08 جنيه للشراء ونحو 16.18 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

وفي البنك المركزي، بلغ سعر العملة الأكريكية 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

بينما بلغ السعر في البنك الأهلي 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

في حين سجل سعر صرف العملة الخضراء في بنك مصر 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.



أسعار الذهب اليوم