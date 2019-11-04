«السيسي» يشكر «ترامب» بخصوص سد النهضة

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجهوداته المبذولة في مفاوضات سد النهضة.

جاء ذلك خلال تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية للرئيس عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، حيث قال: « سعدت كثيراً بمكالمتى اليوم مع الرئيس ترامب، والتي تناولنا خلالها القضايا ذات الإهتمام المشترك .. وكعادته أثبت الرئيس ترامب أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها، وأجدد امتنانى الشخصى وتقدير مصر لسيادته».

وفي وقت سابق دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، لعقد قمة ثلاثية بهدف التوصل إلى حل بشأن مفاوضات سد النهضة.