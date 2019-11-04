تعليق مثير من تامر أمين على أزمة الشيخ الشعراوي

04 نوفمبر 2019 - 11:10 م

عقب الإعلامي تامر أمين، على الجدل الدائر حول إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، قائلًا: "نحن في الإسلام ليس لدينا أصنام نصنعها ونعبدها، الإسلام ليس فيه عبودية أو قدسية أو عصمة لشخص بعد النبي محمد صلي الله عليه وسلم".



وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناه "النهار"، مساء السبت، إن كبار العلماء والآمة وشيوخ الدين سواء الحاضرين أو المتوفين لهم وعليهم" بمعنى يأخذ منهم أو يرد، بمعنى يمكن الانتقاد والاختلاف معهم أو الاعتراض على أقاويلهم.

