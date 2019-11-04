متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مفاوضات سد النهضة بواشنطن

04 نوفمبر 2019 - 11:20 م

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الأمريكية راسخة وممتدة منذ أكثر من 40 عاما، وذات خصوصية كبيرة، موضحًا أن الرئيس المصري ونظيره الأمريكي بينهما تفاهم، حيث أجروا مكالمة هاتفية اليوم، وتناقشوا ي عدد من الملفات المشتركة، ومنها ملف سد النهضة.



وأشار "راضي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه قد مر نحو 4 سنوات على اتفاق المبادىء بشأن سد النهضة، والذي تضمن بنود جيدة جدا، موضحا أن الأطراف الثالثة مصر وأثيوبيا والسودان مرحبين بوجود أمريكا كوسيط في المفاوضات.

