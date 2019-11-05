ريهام سعيد تصدم متابعيها برأيها في الإساءة للشعراوي

05 نوفمبر 2019 - 06:56 ص

خرجت الإعلامية ريهام سعيد في فيديو لايف بثته عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن الإعلامية أسما شريف منير بعد إساءتها للشيخ الشعراوي.



وقالت "ريهام" : "الصحفيين هما السبب في افتعال الأزمة وراحوا الأكونت الشخصي لأسما ونقلوا كلامها عن الشعراوي وهما سبب أزمتي مع السمنة وهما اللي وصلوا موضوع أسما بالشكل دا سواء هي غلطانة أو مش غلطانة".



وأضافت: "دي بنت صغيرة وشوفوا عملوا فيها ايه .. طلعت عيطت على شاشة التلفزيون .. وقالت إنها مكانتش تقصد .. مع إن ممكن يبقى اللي قالته هو رأيها فعلا".



وتابعت: "الشيخ الشعراوي عظيم ودا حياتي كلها وصاحب فضل عليا بس هو في النهاية بشر .. ممكن أبقى بحب مصطفى حسني أو مش بقتنع بالشيخ خالد الجندي .. وعارفة إن الشعراوي فرق عن الكل بس احنا بنتكلم عن بشر".



وكانت أسما شريف منير وصفت الشيخ محمد متولي الشعراوي بالتطرف.



