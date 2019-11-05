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متابع يحرج محمد رمضان: مفيش حاجة اسمها "نمبر وان"

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محمد رمضان
محمد رمضان

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تعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج بعد نشر صوره له عبر حسابه بـ"انستجرام" أثناء تواجده بالمغرب.

ويعاني "رمضان" من أزمة بعد حذف أغنيته من "يوتيوب" ، حيث يسافر إلى المغرب لمحاولة حل المشكلة.

وعلق أحد متابعيه على الصورة قائلا: "مفيش حاجة اسمها نمبر وان يا نجم .. عيش الواقع" .

وقال آخر: "خذ بنقد الجمهور وابتعد عن الدخول في تحدي مع الجمهور .. ثق تماما إن الجمهور العربي والمصري لو شافو إنك بتقدم ممتاز الكل راح يمدحك وينسى كل سلبية قدمتها".

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