آخر ما قالته معالي زايد قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة

يحل اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة، معالي زايد، وهي تنتمي لأسرة فنية من الطراز الأول، فوالدتها الفنانة أمال زايد، أشهر من جسدت دور "أمينة" في السينما المصرية، بينما خالتها هي الفنانة جملات زايد .

وبمناسبة هذه الذكرى، كشفت مهجة زايد الشقيقة الكبرى لمعالي زايد، في جنازتها، عن حقيقة مرضها وآخر لحظات شقيقتها قبل الرحيل.

وصرحت "مهجة" في أحد الحوارات الصحفية التي أجريت معها في أثناء الجنازة، "إن معالي زايد عرفت حقيقة مرضها قبل أسبوع فقط من رحيلها"، موضحة أن معالي شعرت بآلام حادة في الصدر خلال احتفالنا بعيد الأضحى المبارك أي قبل شهر من رحيلها.

وتابعت أنه تم "عرضها على كبار الأطباء ليؤكدوا إصابتها بسرطان الرئة، مما جعلنا نذهب بها فورا إلى مستشفى السلام، واستمررت أنا وشقيقنا ملازمين لها حتى لحظاتها الأخيرة".

وأضافت:" أن المرض انتشر بشكل سريع، متابعة ان عنما شعرت "معالي" بقرب نهايتها بدأت تردد "أنا فرحانة لأني ها أروح لماما".

واستطردت: "كانت معالي شقيقتي الصغرى المدللة من الجميع وكانت تحب الجميع وتعتز جدا بأصدقائها في الوسط الفني"، لافتة إلى أنها كانت تعتبر أبناء أخواتها أبنائها وتعتبرهم أغلى شيء عندها في الدنيا.