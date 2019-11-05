55% من الأمريكييين يؤيدون عزل ترامب

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علي محمود

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الكونجرس

عزل ترامب

استطلاع رأي

الأمريكييين

كشفت نتائج استطلاع للرأي العام الأمريكي،عن أن أكثر من نصف الأمريكيين يؤيدون عملية عزل الرئيس دونالد ترامب.

وأظهر الاستطلاع الذي تم إجراؤه أن 55% من الأمريكيين يدعمون المبادرة التي تقدم بها الحزب الديمقراطي، وأن 24% من بين هؤلاء يرون أن هناك أسبابا كافية لبدء إجراءات عزل ترامب.

فيما عارض ثلث الذين تم استطلاع رأيهم مبادرة الديمقراطيون، ورأوا أنه من الضروري أن يكمل ترامب ولايته.

وكان الكونجرس الأمريكي، أطلق الخميس الماضي، هجمة جديدة ضد ترامب؛ حيث صوت المجلس بأغلبية 232 صوتا، مقابل 196 صوتا لإطلاق عملية عزل ترامب؛ حيث تم فتح تحقيق حول ما إذا كان ترامب أمر بحجب حوالي 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا للضغط على رئيسها زيلينسكي؛ لفتح تحقيق في قضية جوبايدن وابنه هانتر، على خلفية نشاطاته الاقتصادية في أوكرانيا.


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