» وزير النقل يلتقى وفد "تاليس العالمية".. لهذا الأمر

05 نوفمبر 2019 - 10:52 ص

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وفد شركة تاليس العالمية؛ لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجال السكك الحديدية؛ بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

واستعرض وزير النقل، الموقف التنفيذي لمشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية التي تنفذها الشركة؛ وهي مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط "القاهرة – الإسكندرية"؛ بطول 208 كم؛ حيث تابع الوزير معدلات التنفيذ لهذا المشروع، الذي يشمل 19 برجًا رئيسيًا، و14 برجًا ثانويًا؛ حيث تم دخول أبراج عرب الرمل، وقويسنا، وبركة السبع، وكفر الزيات، وإيتاي البارود، وأبوحمص الخدمة، وسيتم دخول 3 أبراج قبل نهاية يناير 2020 "برج كفر الدوار - برج طوخ – برج سندنهور"، وسيتوالى دخول الأبراج الأخرى الخدمة تباعًا.

وتابع وزير النقل، معدلات تنفيذ أعمال تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط "أسيوط - نجع حمادي"؛ بطول 180 كم، الذي يضم 7 أبراج رئيسية، و3 أبراج ثانوية؛ حيث سيتم الانتهاء من برج جزيرة شندويل في شهر يناير 2020، يليه برج المراغة في شهر فبراير 2020 على أن يتوالي دخول باقي الأبراج الخدمة تباعًا.

وشدد وزير النقل، على أهمية الالتزام بالجدول الزمني للمشروعين؛ نظرًا لأهميتها في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية؛ حيث إن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني؛ بما يساهم في زيادة عدد القطارات في اليوم، وتخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات.