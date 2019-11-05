"كلب البغدادي" فى البيت الأبيض.. لهذا السبب

05 نوفمبر 2019 - 11:20 ص

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، أن الكلب الذي شارك في عملية مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي سيصل البيت الأبيض قريبًا.

وانتقد ترامب، تناول صحيفة "نيويورك تايمز" للعملية الأمريكية لتصفية البغدادي قائلا: "قدمت العملية بشكل سيئ إلى أقصى درجة ممكنة.. أنا أحب الكلاب، لكنهم نسبوا إلى الكلب كل الفضل، الكلب يستحق كل تقدير، وقريبا جدا سيحضر إلى البيت الأبيض".

يذكر أن الرئيس ترامب رفع السرية عن الكلب الذي شارك في عملية مقتل البغدادي، واصفا إياه بأنه كلب رائع قام بمهمته بمنتهى الدقة.