"خوذة وواقٍ للطوب".. اقتراح جديد من " عمرو أديب"

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تقدم الإعلامي عمرو أديب بمقترح جديد على وزير النقل المهندس كامل الوزير، عقب إصابة سائق قطار للمرة الثانية على التوالي بطوبة في رأسه وجهها له أحد الموجودين بالمحطة، بمقترح عمل زجاج مضاد لطوب بالقطارات وتعميم لبس الخوذة للسائقين".

 وروي السائق المصاب ويدعي عبد السلام صبري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل إصابته قائلاً: "دي مش أول مرة، ضربوني بالطوب قبل كدا وفي نفس المكان".

وأضاف:  أنا بقالي 30 سنة بعمل سائق قطار ودي تاني إصابة ليا في نفس المكان، اللي ضربني حد معرفوش وللأسف لم يتم التوصل له".

وتابع قائلاً: "ربنا يصلح حال الناس، عشان اللي بيعملوه دا حاجة غريبة".

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